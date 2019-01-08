Турция в ходе переговоров с находящимся в Анкаре с визитом советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном обращается к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении. Об этом сообщает газета Hurriyet.

По информации источников газеты, Турция выступает категорически против передачи 22 баз США в Сирии курдским формированиям после вывода американских войск из этой страны.

Болтон провел в Анкаре переговоры с советником и пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном. О содержании их беседы не сообщается. Объявленная ранее пресс-конференция с их участием была отменена, отмечает РИА Новости.

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