Гражданин Объединенных арабских эмиратов, несовершеннолетний, пытался покончить с собой в Баку. Об этом «Спутнику» сообщили в правоохранительных органах.

Это произошло днем шестого января в Boulevard Hotel. 15-летний гражданин ОАЭ С.Р.Н. отравился четырьмя таблетками лекарственного препарата от головной боли, находящегося в свободной продаже. Подросток был госпитализирован в Токсикологический центр и, к счастью, врачам удалось спасти ему жизнь. По основной версии следствия, подросток пытался совершить суицид. О причинах пока ничего не сообщается. Известно, что гражданин ОАЭ приехал в Баку первого января по туристической визе.

По факту ведется разбирательство.

Minval.az