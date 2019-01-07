Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прибыл в понедельник в Анкару на переговоры по Сирии, сообщает агентство «Анадолу».

Визит продлится два дня. В повестке дня турецко-американских переговоров — ситуация в Сирии, главным образом в районе Мюнбич, борьба с течением Фетуллаха Гюлена и террористами PKK, поставки американских ЗРК Patriot, а также экономические отношения между Вашингтоном и Анкарой.

Дж. Болтона сопровождают председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, который проведет переговоры с турецкими военными, и спецпредставитель госдепа США по Сирии Джим Джеффри, который будет общаться с представителями сирийской оппозиции.

Ранее Дж.Болтон провел переговоры в Израиле.

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