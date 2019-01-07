Предотвращена попытка перенести наркотики из Ирана в Азербайджан.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной погранслужбы.

Согласно информации, 2 января этого года при осмотре в Билясуварском погранично-пропуском пункте следовавших из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику граждан Ирана Огхба Тооража Хассанали 1991 г.р. и Бигхама Чоуплоужех Араша Эсфандьяра 1980 г.р., в их внутренних органах обнаружили в общей сложности 392 г героина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной погранслужбы и органов МВД, направленных на выявление заказчика и привлечение его к уголовной ответственности, 3 января 2019 года был задержан гражданин Азербайджанской Республики, житель поселка Амирджан г. Баку Данил Сафарали оглу Мамедов 1969 г.р.

По факту возбуждено уголовное дело.

Указанные лица привлечены к следствию в качестве обвиняемых, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Minval.az