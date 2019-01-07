Армянский исследователь истории Филипп Экозъянц, проживающий в Украине, разоблачил фальсификации, собранные в армянском фильме «Ереван. Запретная история Азербайджана».

«Мне жаль своего времени на то, чтобы сделать подробное видео об этом фильме. Скажу здесь только об основных утверждениях и «фактах», которые звучат в нем», пишет Ф.Экозъянц на своей странице в социальной сети Фейсбук (орфография и пунктуация автора сохранены):

1.Доктор Каве Фарох утверждает (2м 03с), что подобной исторической единицы (Азербайджан) не существовало до 1918 года.

— Я уже демонстрировал фотокопию оригинала «Дневников» Жана Шардена, где чистым французским языком сказано, что о существовании провинции и одноименной области знали уже в 17 веке и даже велись споры о происхождении этого названия. И речь шла о названии АЗЕРБАЙДЖАН, а не о названии Атропатена. Не знаю, что там за канадский доктор, но французский язык в Канаде — государственный.

2. С 6м 38с демонстрируются карты, на которых есть слово Армения.

— Да, есть такое слово Армения на этих картах (о датировках этих карт нужно говорить отдельно). Но на всех этих картах нет никаких свидетельств тому, что это название не только географическое, но и политическое или административное. Исключительно географический смысл названия Армения подтверждает здесь же и Рубен Галичан, исследователь исторических карт из Лондона: 6м 40с Геродот упоминает «расположенную к северу от истоков Тигра и Евфрата ТЕРРИТОРИЮ».

3. 8м 30 с говорится о том, что Шарден в 1673 году зарисовал Ереван и в немецком издании назвал его столицей Армении.

— В оригинале, то есть, в первом, прижизненном издании Шардена (1686 г), такой надписи нет вообще. Видимо, она сделана позже, в последующих изданиях. Но даже здесь авторы фильма буквально издеваются над зрителем, говоря, что надпись переводится так: ЕРЕВАН — СТОЛИЦА АРМЕНИИ. На самом деле, эта надпись переводится ЕРЕВАН — столица В Армении, (подчеркиваю, столица не АРМЕНИИ, а В АРМЕНИИ) что опять же указывает на географический смысл названия Армения. А поскольку речь идет не о государстве Армения, то и слово Hauptstadt (столичный город, политический центр штата или другой административной единицы) имеет отношение к провинции Персии.

4. 11м 25с говорится, что «после нескольких столетий иностранного господства вновь открылись армянские университеты».

— Никаких армянских университетов до появления Советской России, кроме Лазаревского (института) в Москве и учебных заведений на острове Святого Лазаря близ Венеции, не существовало.

5. 12м 00с говорится «Турция в союзничестве с большевистской Россией в сентябре 1920 года начала войну против Армении». А после поражения Армении от нее были отсоединены Карабах и Нахичевань и присоединены к Азербайджану.

— Авторы фильма прямо говорят, что Советская Россия, создавшая Армянскую Республику, на нее напала. Даже не знаю, как это комментировать. И о присоединении «исконно армянских» земель… Я так понимаю, Карабах и Нахичевань целый год находились в составе независимого армянского государства, созданного Советской Россией и Турцией, а потом ими завоеванного… Отличный материал для Гарика Мартиросяна, я считаю.

Ну а про то, чего стоят «свидетельства» о 2800-летнем существовании Еревана, я уже рассказывал.

p.s.10мин 42с в фильме звучит цитата из Авраама Линкольна: «Можно обманывать часть народа все время, можно обманывать некоторое время весь народ. Но нельзя обманывать все время весь народ.»

Не знаю, говорил ли это Авраам Линкольн. Но даже если говорил, то это не значит, что дело с обманом народа обстоит именно так. А я думаю, что вся наша история, наша жизнь и жизнь наших предков говорит о том, что можно обманывать все народы всегда. И этот фильм является ярким примером тому, как армянский народ безропотно поглощает эту «полову» из подтасовок и демагогии.

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