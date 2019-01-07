«Заключенный Мехман Рафиг оглу Гусейнов не проводит акцию голодовки, состояние его здоровья нормальное».

Об этом заявил глава пресс-службы Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана Мехман Садыхов.

По его словам, «распространяемая информация является недостоверной». Садыхов утверждает, что «Мехман Гусейнов принимает и еду, и питье, встречается со своим адвокатом, связывается по телефону с родными».

«Как вы знаете, Пенитенциарная служба оперативно реагирует на проблемы, возникающие у заключенных со здоровьем, направляет к больным врачей. Но в случае с Мехманом Гусейновым никакой необходимости в этом не было, так как он всего сутки проводил акцию голодовки. Уже на следующий день после объявления голодовки он начал принимать и еду, и питье, в связи с чем был составлен соответствующий акт, который подписал и сам Мехман Гусейнов. Состояние здоровья заключенного нормальное. Он полностью пользуется предоставленными ему законом правами», — утверждает Садыхов.

Напомним, Мехман Гусейнов был арестован в марте 2017 года и осужден на 2 года лишения свободы по иску о клевете, который был подан начальником Насиминской районной полиции.

26 декабря ему выдвинули новое обвинение в избиении сотрудника колонии и заключили в карцер. По словам его адвокатов, в знак протеста блогер объявил голодовку.

Minval.az