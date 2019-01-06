Очередное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса зарегистрировано в воскресенье, шестого января, в Баку, на трассе Бинагади-Балаханы, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на главу пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маиса Агаева.

Инцидент произошел около 17:00 часов, автомобиль-эвакуатор марки «Газель» столкнулся с пассажирским автобусом, курсирующим по маршруту номер 108В. При ДТП пострадали водитель автобуса и один из пассажиров.

Сотрудники Бакинского транспортного агентства направлены на место происшествия для расследования обстоятельств аварии. Согласно предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель эвакуатора не справился с управлением транспортным средством.

Точная причина инцидента станет известна после расследования соответствующих органов.

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