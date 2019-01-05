Глава Воронежской общественной организации «Бирлик» Мехди Мехдиев внес ясность в ситуацию с погибшими и раненными азербайджанцами в Воронеже. В заявлении, присланном в редакцию «Минвала», говорится, что «в связи с оказанием помощи пострадавшим в дорожной аварии в России азербайджанцам ряд сайтов распространили неуточненную и предвзятую информацию»:

«В этой информации говорилось, что азербайджанская диаспора не оказала никакой материальной и моральной поддержки пострадавшим и погибшим в аварии азербайджанцам. На самом же деле, диаспора оказывает поддержку пострадавшим с момента аварии. Сообщаем, что высказанные в распространенных материалах мысли не соответствуют действительности и искажены. Авария произошла 24 декабря около 11 часов в 300 километрах от Воронежа в направлении Ростова. Как только мы получили информацию от Министерства внутренних дел по Воронежской области, мы прибыли на место происшествия. Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана тоже отреагировал на происшествие и связался с нами, посоветовав оказать пострадавшим азербайджанцам всю возможную помощь. Госкомитет постоянно интересовался процессом.

Когда мы приехали на место происшествия, двое азербайджанцев скончались, были раненые, которых разместили в находящуюся неподалеку Богучарскую ЦРБ. Вместе с госорганами мы занялись расследованием инцидента, члены диаспоры своими силами отправили тела погибших в Азербайджан, мы покрыли все транспортные расходы. Мы попросили члена нашей организации по имени Бахтияр контролировать процесс. Мы отправили тела погибших в другой город за 150 км на экспертизу. Через два дня тела были отправлены в Азербайджан. Раненая Малахат Гасанова находилась в тяжелом состоянии, поэтому мы организовали ее отправку в Воронеж. В настоящее время она находится в больнице под контролем и ожидает операции. Мы сделали все, что могли, также покрыли все расходы Бахтияра. Последнего пострадавшего сегодня мы забрали из больницы, сегодня или завтра отправим в Азербайджан.

С тех пор, как мы узнали о ДТП, мы находимся с пострадавшими».

Minval.az