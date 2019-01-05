Турция просит Соединённые Штаты оказать военную поддержку по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник.

Отмечается, что Турция просит США оказать «существенную» военную поддержку, включая авиаудары, транспорт и логистику.

«Запросы Турции настолько обширные. что если их полностью удовлетворить, то американские военные увеличат своё присутствие в Сирии, а не сократят его», — говорится в тексте.

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