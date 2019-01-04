Политолог Талгат Калиев опубликовал в своем Telegram-канале пост «Вызовы 2019. Взгляд из Кремля», в котором говорится, что Россия активизирует работу с казахстанской молодежью в текущем году, передает NUR.KZ.

Углубление Союза России и Беларуси можно считать необратимым лишь на первый взгляд. Пока лишь заявлены намерения и создана рабочая группа. Очевидно, перед ней стоит задача форсировать события. Но, учитывая всю сложность переговоров, жесткое сопротивление Александра Лукашенко, члены рабочей группы от Минска могут иметь задачи, прямо противоположные московским.

В результате, вся деятельность группы может утонуть в согласованиях и устранении разногласий. То есть, сам процесс может затянуться до неопределенного.

Это определенно не устроит Кремль, который легко распознает признаки саботажа и станет наращивать давление на Минск, параллельно повышая градус в медийном пространстве. Вероятность военного конфликта можно оценивать, как низкую, но исключать ее нельзя.

Объединение Беларуси с Россией Запад расценит как попытку реваншизма и сплотится перед угрозой реставрации Советского Союза. Это очередной виток санкций. Тем более, что заявленные Вашингтоном жесткие санкции ждут своего часа, дело Скрипаля пока адекватной реакции не получило, в Париже всерьез говорят о причастности российских спецслужб к протестным акциям желтых жилетов, а в Берлине на смену Меркель приходит ястреб. Все это минимизирует иллюзии о нормализации отношений России с Западом.

Неопределенность сохраняется и в перспективах развития сотрудничества России с Арменией. По итогам последних переговоров с Путиным Никола Пашинян уже сделал заявления, демонстрирующие его склонность к обнародованию всех деталей. То есть, в этих взаимоотношениях возможна сложность достижения и реализации теневых договоренностей с человеком, привыкшим предпочитать исключительно публичные форматы. Очевидно, что более активное участие в развитии «обновленной» Армении будет стремиться принять и Запад.

В сложившихся условиях Кремль может сделать ставку на замену действующего лидера Армении более лояльной и предсказуемой фигурой. Тем более, что, придя на волне массовых акций, он теперь не вправе препятствовать реализации этого права другими. Наряду с этим, вызовами для Пашиняна может стать обострение в Карабахе, где без военной помощи России противодействие превосходящим в материально-техническом плане силам Азербайджана будет затруднительным. То есть, это способно быстро отрезвить своевольного армянского лидера и сделать его более сговорчивым. Если только он не сделает ход конем, приняв курс на поиск компромисса и сближение с Азербайджаном и Турцией.

Обострение военной ситуации в Украине в краткосрочной перспективе представляется маловероятным. В том числе, потому что переход конфликта в горячую фазу возможен лишь при поддержке России. А такой сценарий способен спровоцировать Вашингтон на предоставление Киеву летального вооружения. Более вероятным представляется концентрация усилий Кремля вокруг продвижения на выборах президента Украины более удобного кандидата, способного вернуть Киев в фарватер России.

Очевидно, данная попытка будет осуществлена и в рамках подготовки к казахстанским президентским выборам. Причем, учитывая уроки киевского майдана, на сей раз Кремль попытается диверсифицировать ставки, которые должны будут охватить и внесистемных кандидатов. Учитывая доминирующие позиции российских телеканалов на казахстанском медиапространстве, а также контроль самой популярной в подростковой и молодежной средах сети ВКонтакте, очевидно, что работа будет осуществляться на данных направлениях. Одновременно будет повышена активность Россотрудничества и Фонда публичной дипломатии им. Горчакова, традиционно работающих с казахстанской молодежью, экспертным сообществом и лидерами общественного мнения.

Вместе с тем, экономика самой России будет испытывать давление самых различных факторов. Внешних, выраженных в санкционном давлении, отрицательной динамики цен на нефть, ограничением доступа к иностранным финансовым ресурсам, отток иностранных инвестиций, бегство капиталов из страны, необратимое сокращение емкости экономики, выражающееся в банкротстве предприятий, сокращений рабочих мест, высокой вероятности обвала национальной валюты. Очевидно, что в этих условиях риски обострения протестных настроений с переходом их в реальные акции протеста оцениваются как высокие.

Одним словом, год предстоит непростой. Гораздо сложнее предыдущего.

Minval.az