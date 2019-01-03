В Баку в многоэтажном жилом здании произошел пожар.

Как говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пожар имел место на 6-ом этаже здания в Бинагадинском районе.

В результате пожара на площади 16 кв. метров двухкомнатной квартиры общей площадью 85 кв. метров вышли из строя бытовое оборудование и газовый счетчик, на площади 6 кв. метров повреждена отделка стен в прихожей.

Пожарные эвакуировали 20 человек, никто не пострадал. Остальную часть квартиры удалось уберечь от огня. Пламя потушено.

Minval.az