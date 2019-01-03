Сразу несколько СМИ, ссылаясь на источники в Северной и Южной Кореях, сообщили о том, что посол КНДР в Италии Чо Сон Гиль сбежал и попросил убежища. Washington Post сообщает, что о побеге посла рассказали представители южнокорейской разведки на закрытом заседании парламента Южной Кореи.

Guardian, ссылаясь на южнокорейского дипломата и одного из членов южнокорейского парламента, сообщает, что Гиль вместе с женой в ноябре исчезли из консульства в Риме, никого не поставив об этом в известность. Не исключено, что на побег дипломата подвигло то, что в конце ноября у него заканчивался срок пребывания в Италии.

Южнокорейская газета JoongAng Ilbo сообщает, что посол подал запрос на получение политического убежища в одной из стран ЕС, но представители МИД Италии отрицают, что это было сделано в их стране, сообщает Reuters. Источники в министерстве лишь подтвердили, что в конце 2018 года КНДР должна была прислать в Рим нового посла. Итальянское новостное агентство Ansa также сообщило, что власти страны не получали запроса на предоставление убежища от северокорейского дипломата.

Чо Сон Гилю было 48 лет, он был послом в Италии с октября 2017 года и жил в Риме с женой и детьми. По неподтвержденным сведениям, посол был родственником (зятем) одного из высокопоставленных представителей северокорейского режима, отмечает «Настоящее время».

Minval.az