Вышел в свет январский универсальный шахматный рейтинг, учрежденный «Grand Chess Tour» совместно с Фондом Каспарова, в котором отражены результаты игроков, показанные на всех соревнованиях.

Как передает azerisport.com, азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров обосновался на пятой позиции с показателем 2792. Также в рейтинге нашли отражение и показатели других наших шахматистов. Так, Теймур Раджабов идет восемнадцатым (2750), Рауф Мамедов обосновался на тридцать седьмой позиции (2713), а Эльтадж Сафарли – на сорок пятой (2703). Аркадий Найдич – сорок восьмой (2699), а Гадир Гусейнов – пятьдесят четвертый (2696).

Лидирует чемпион мира Магнус Карлсен (2859), далее следуют Хикару Накамура (2806) и Максим Вашье-Лаграв (2796).

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