Глава МВД Франции Кристоф Кастанер полагает, что участники движения «Жёлтые жилеты» собираются устроить беспорядки в новогоднюю ночь.

«Достаточно почитать соцсети. Они («жёлтые жилеты») подтверждают, что их цель — навредить нашим силам безопасности и навести максимально возможный беспорядок», — приводит слова министра RT.

Около 150 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы в новогоднюю ночь во Франции для обеспечения порядка на улицах городов.

Как отмечается, особые меры будут приняты в Париже.

Minval.az