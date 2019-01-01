С 1 января 2019 года власти Южной Кореи запретят продавать одноразовые пластиковые пакеты в магазинах страны. Об этом 31 декабря сообщило агентство «Рёнхап».

Пакеты не смогут продавать около двух тысяч филиалов крупных сетей супермаркетов, а также 11 тысяч заведений мелких ритейлеров. Под запрет не попадут мелкие пластиковые пакеты, в которые упаковывают мясо, рыбу и другие продукты.

За нарушение нового закона магазины будут штрафовать на сумму до трех миллионов вон (около $2,7 тысяч). Вместо пластиковых пакетов супермаркетам предлагают выдавать покупателям сумки из ткани или бумаги.

Также власти надеются постепенно отказаться от пластиковых чехлов для одежды, которые выдают в прачечных.

Новые меры призваны защитить окружающую среду как от загрязнения пластиком, так и от побочных продуктов его производства. Запрет пакетов — часть плана властей перейти к использованию перерабатываемых материалов.

Многие страны мира отказываются от одноразовых продуктов из пластика в пользу изделий из перерабатываемых материалов. Например, в декабре страны Евросоюза договорились ограничить продажу вещей из пластика. Запрет, который должен вступить в силу в 2022 году, коснется одноразовых тарелок, столовых приборов, питьевых соломинок и пакетов.

Пластиковые пакеты уже запретили в Чили, Грузии, Кении, Руанде, Уганде, Малави, Эфиопии, Гвинее-Биссау и ЮАР. С 2019 года такие меры начнут действовать в Новой Зеландии.

Пластиковые пакеты и другие изделия создают из полипропилена и полистирола. Эти вещества и их производство загрязняют окружающую среду. От пластиковых отходов страдает не только суша, но и мировой океан. Эти вещества находят даже внутри животных — пластик глотают дельфины, тюлени и киты.

Minval.az