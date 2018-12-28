Умышленное убийство с применением огнестрельного оружия было совершено в Низаминском районе Баку, обстрелян автомобиль, в котором находились два человека. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры АР.

Известно, что 27 декабря, ближе к полуночи, на территории поселка Кешля неизвестный открыл стрельбу по автомобилю марки Hundai Elantra с государственными номерами 10 TO 170. В результате на месте происшествия убит 27-летний Турал Бабаев и тяжело ранен 30-летний Асиф Багиров. Последний госпитализирован в городскую клиническую больницу номер один. По имеющимся данным, на теле убитого зафиксированы многочисленные пулевые ранения. Убийца предположительно стрелял из автомата.

Как отметили в прокуратуре, по факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство), 29, 120.2.7 (покушение на убийство двух или более человек) и 228 (незаконное ношение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса АР. Создана следственно-оперативная группа, принимаются все необходимые меры для выявления лиц, причастных к убийству.

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