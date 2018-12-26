Днем 25 декабря перед Полицейской академией в поселке Шувалан Хазарского района Баку загорелся автомобиль марки BMW дорожной полиции.

Как сообщает Avtosfer.az, инцидент произошел во время мероприятия, проходящего в Полицейской академии. Автомобиль несущих службу сотрудников полиции загорелся неожиданно. До приезда пожарных сотрудники дорожной полиции попытались потушить возгорание с помощью огнетушителя.

Двигатель автомобиля выгорел и пришел в негодное состояние. В ходе происшествия никто не пострадал.

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