В Загаталы ребенок покончил жизнь самоубийством.

Как передает Репорт, инцидент произошел сегодня вечером.

Житель Загаталы, Ахмедов Эшгин Фармайыл оглу 2010 года рождения был найден повешенным на дереве во дворе частного дома на проспекте Азербайджан. Причина суицида пока не известна.

Согласно первоначальной информации, мальчик повесился в доме своей тети. Мальчик проживал по соседству, и отправился вечером к тете. Сегодня также день рождения его сестры.

По факту в прокуратуре Загатальского района возбуждено уголовное дело по статье УК 125 (доведение до самоубийства). Проводится расследование.

Minval.az