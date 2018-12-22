Очередная — двенадцатая по счету дворничиха скончалась в дорожно-транспортном происшествии на Абшероне в текущем 2018 году. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах города Сумгайыт.

Инцидент произошел в пятницу, 21 декабря, в Сумгайыте на проспекте Гейдара Алиева.

Автомобиль марки «ВАЗ-2104» сбил переходившую улицу 54-летнюю Байрамову Хейрансу Сейран гызы. Женщина, получившая травмы, несоизмеримые с жизнью, погибла на месте происшествия.

Как удалось выяснить позже, Байрамова являлась работницей хозяйственного департамента города Сумгайыт.

По факту ведется разбирательство.

Отметим, что это двенадцатая смерть дворничих на Абшероне за текущий год. Последний случай произошел вечером 13 декабря неподалеку от станции метро «Кёроглу» в Баку. Тогда маршрутный автобус марки Daewoo номер 173 сбил 58-летнюю Алиеву Хюрю Джалал гызы. Раненую немедленно госпитализировали в клинический медицинский номер три. Однако несмотря на усилия врачей жизнь пострадавшей спасти не удалось.

Minval.az