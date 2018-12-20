Жители поселка Сахиль Гарадагского района приняли буй за морскую мину, говорится в сообщении Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Информация о подозрительной находке, плавающей в море, поступила на «горячую линию» Центра управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства внутренних дел и Государственной пограничной службе Азербайджана.

На место находки незамедлительно выехала мобильная группа саперов, которая выяснила, что принятый за мину подозрительный предмет оказался простым буем. Чтобы больше не пугать местных жителей, выглядевший подозрительно предмет отправили на полигон ANAMA для уничтожения.

Minval.az