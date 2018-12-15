Около 69 тысяч полицейских мобилизованы по всей Франции для охраны правопорядка из-за ожидаемых новых протестов «жёлтых жилетов» 15 декабря. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные МВД.

Планируется направить подкрепления в Бордо, Тулузу и другие города, в которых запланированы многочисленные манифестации.

Также сообщается, что на дорогах и вокзалах возможны проверки.

На предыдущей массовой акции 8 декабря были мобилизованы более 89 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

С 17 ноября во Франции проходят акции протеста движения «жёлтых жилетов», выступающих против роста цен на топливо.

Minval.az