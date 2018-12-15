Последний русскоязычный проект в Армении, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» с нового сезона будет выходить на армянском языке. Об этом сообщил министр образования и науки страны Араик Арутюнян в Facebook.

По его словам, на адаптацию программы выделено 17 млн драмов (2 млн 326 тысяч рублей).

Министр отметил, что он не раз критиковал организаторов игры за то, что они проводят ее на русском языке.

При этом Арутюнян сказал, что программа пользуется популярностью у зрителей и соответствует политике министерства — распространению знаний.

Minval.az