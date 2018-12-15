После чемпионата мира по каратэ, где мужская сборная Азербайджана завоевала лишь одну бронзу, было решено назначить нового главного тренера команды.

Как сообщает «Азериспорт», и.о. главного тренера мужской команды Шахина Худавердиева заменил 50-летний турецкий специалист Бахеттин Кандаз. Об этом заявил президент национальной федерации каратэ Яшар Баширов.

Сам Кандаз с 1982 года занимается каратэ, завоевав медали чемпионатов мира и Европы. С 2006 года он перешел на тренерскую работу. Некоторые его подопечные брали медали на чемпионатах Европы и мира. Кандаз три месяца назад получил приглашение возглавить сборную Великобритании, но получив приглашение от Азербайджана, приехал в Баку.

Первым стартом мужской сборной Азербайджана под руководством нового тренера станет январский турнир премьер-лиги во Франции.

Minval.az