«Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) объявляют прием документов среди девушек на должность бортпроводника. Прием документов будет проводиться с 10.00 до 12.00 с 17 декабря 2018 года по 17 января 2019 года.

Кандидаты будут выбраны путем конкурса.

В конкурсе могут принять участие только девушки возрастом от 18 до 30 лет, ростом не менее 165 и не более 180 сантиметров, в обязательной форме свободно владеющие азербайджанским, английским, русским языками, также приветствуются другие иностранные языки.

Для участия в конкурсе требуются оригинал и копия нижеуказанных документов:

— удостоверение личности;

— одна фотография (3х4);

— паспорт;

— диплом, медицинский сертификат и сертификат об иностранных языках (если есть).

Все документы должны быть представлены в Главное Управление Кадров по работе с персоналом «Азербайджанских Авиалиний» в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Контактные номера: 497-26-00 (вн. 24-04; 32-81; 20-74).

Minval.az