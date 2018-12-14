Россия не будет менять ход дела задержанных у Керченского пролива украинских моряков из-за позиции США по встрече глав государств Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом в пятницу, 14 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

«Безусловно, подобная позиция не может являться основанием для нарушения хода судебного разбирательства и следствия, которое ведется в отношении нарушителей государственной границы РФ», — сказал он.

Так Песков прокомментировал заявление советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона о том, что российско-американский саммит не состоится до момента освобождения украинских кораблей и моряков.

«Мы по-прежнему убеждены, что эта встреча в равной встрече необходима как для Москвы, так и для Вашингтона», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что «российская сторона, как говорил президент Путин, сохраняет готовность к проведению двухсторонней встречи на высшем уровне, а также иных встреч на различных уровнях для начала проговора тех срочных вопросов, касающихся и наших двух стран, и вопроса стратегической безопасности всего мира».

Minval.az