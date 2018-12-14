Житель Евлаха явился в дом тестя с ножом в руках и жестоко убил супругу, пока двое их детей играли во дворе дома. Своей поступок он объяснил ревностью. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах Евлахского района.

Согласно данным полиции, в совхозе «Мейвечилик» Евлахского района 13 декабря вечером было совершено умышленное убийство. Житель села Мамедабад — вынужденный переселенец из Кельбаджарского района 29-летний С.С. нанес 11 ножевых ранений своей жене 30-летней В.С.

Преступление, как отметили правоохранители, произошло в доме тестя мужчины. В ходе расследования выяснилось, что супруги были в ссоре и поэтому жена, забрав двоих детей, ушла жить к родителям.

Мужчина, вооружившись ножом, направился в дом тестя и как только вошел в жилище, напал на жену. Последняя пыталась укрыться от убийцы в соседней комнате, но тщетно. Даже ее родители не смогли остановить разъяренного зятя. Дети семейства в это время играли во дворе и поэтому не видели, как отец расправился с матерью.

Во время предварительного допроса задержанный показал, что их конфликт с женой начался из-за ее переписок в WhatsApp. Он заподозрил ее в связи с другим мужчиной, но доказать это не мог.

Правоохранители отметили, что среднее образование у С.С. и В.С. незаконченное. Супруги занимались разведением скота и таким образом зарабатывали на жизнь. В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Minval.az