Россия и Сирия приняли решение о взаиморасчетах в национальных валютах. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко.

«Эти вопросы уже решены», — прокомментировал он возможность осуществления расчетов в национальной валюте.

По его словам, в первую очередь, Москве и Дамаску было необходимо договориться о взаиморасчетах и по транспортной логистике.

Определено по 100 компаний с каждой стороны, которые будут вести работу по сотрудничеству во всех сферах сотрудничества двух стран.

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