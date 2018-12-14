Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) не должна быть ареной для политических баталий и сведения счетов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на СМИД ОЧЭС в Баку.

«К сожалению, в последнее время ситуация в Черноморском регионе деградировала. Важно эту тенденцию обратить вспять и работать над тем, чтобы превратить Причерноморье в зону мира, стабильности и процветания», — цитирует Лаврова РИА Новости.

«Убежден: Организация не должна быть ареной для политических баталий, тем более сведения счетов. У ЧЭС есть четко определенный экономический профиль, и его статус необходимо уважать. В этом – залог способности ЧЭС содействовать развитию интеграционных связей», — подчеркнул министр.

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