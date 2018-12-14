Полиция задержала человека, который открывал фиктивный профиль на имя другого человека в социальной сети, а затем вымогал деньги, чтобы закрыть этот профиль.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, женщина, обратившаяся в Низаминское районное управление полиции Главного управления полиции города Гянджи, сообщила, что неизвестный человек открыл в социальной сети «Инстаграм» профиль на ее имя, распространяет ее фотографии, оскорбляет ее и вымогает 100 манатов для закрытия профиля.

Сотрудниками полиции незамедлительно было проведено расследование. В результате оперативно-розыскных мероприятий в короткие сроки был установлен и задержан обвиняемый в вымогательстве денег путем угроз житель Геранбойского района Эмин Гулиев.

В настоящее время в Главном управлении полиции города Гянджи ведется расследование.

Minval.az