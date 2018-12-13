В Бардинском районе 15-летнюю девушку похитили с целью женитьбы.
Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Шоралли.
Так, жительницу села Ш.Х. 2003 г.р. похитил местный житель Габиль Эйваз оглу Исмайлов с целью женитьбы.
Узнав об этом, родители девушки обратились в полицию.
Сотрудники Бардинского районного отдела полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям по задержанию Г.Исмайлова, подозреваемого в похищении ученицы 8-го класса.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.