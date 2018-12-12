Два человека пострадали в результате пожара, начавшегося после взрыва, произошедшего в Гарадагском районе Баку. Об этом в среду сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям АР.

Согласно сообщению, в Гарадагском районе столицы в результате взрыва сгорел швейный цех общей площадью 67 квадратных метров, расположенный в трехкомнатном строении.

В результате возгорания повреждены две комнаты цеха. Пострадали два человека, которые были госпитализированы в ближайшие больницы.

Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты МЧС потушили огонь и предотвратили его распространение на оставшуюся часть помещения.

Соответствующими органами расследуются причины взрыва.

Minval.az