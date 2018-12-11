В Уджаре произошло ДТП.

Как сообщает Report, авария зарегистрирована сегодня утром на пролегающем через районное село Багырбейли отрезке автомобильной дороги Баку-Газах.

Столкнулись управляемый жителем Баку 27-летним Фарманом Рамиз оглу Бахышовым автомобиль марки «Renault» и «ВАЗ-2104», за рулем которого находился житель Уджарского района 47-летний Ихтияр Аждар оглу Гуметов. Хотя никто не пострадал, оба автомобиля деформировались.

Отмечается, что причиной аварии стал туман. По факту ведется расследование.

Minval.az