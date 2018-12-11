Обнародованы цены и дата поступления в продажу билетов на финальный матч Лиги Европы УЕФА, который пройдет в Баку.

Об этом Report сообщил генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов.

Он отметил, что в решающей встрече самый дешевый билет будет стоить 35 евро, самый дорогой — 130 евро: «Билеты первой категории дороже, билеты четвертой категории дешевле. Это стандартный подход УЕФА. Несмотря на отличие рынка продаж билетов от прошлогоднего финального матча во французском городе Лион, бренд Лиги Европы для УЕФА сохраняется на одном уровне. Если не ошибаюсь, в финале во Франции средняя цена билетов составляла 95 евро. А у нас, в среднем билет будет стоить 70 евро. Естественно, билеты VIP стоят дороже. УЕФА одинаково относится к своему бренду. Но билеты на финал в Баку будут стоить немного дешевле».

Э.Мамедов также довел до внимания, что билеты поступят в онлайн-продажу с первой недели марта 2019 года: «Болельщики смогут приобрести билеты первой, второй, третьей и четвертой категорий в режиме онлайн. VIP билеты уже поступили в продажу».

Отметим, что в этом сезоне финал Лиги Европы будет проведен на Бакинском олимпийском стадионе 29 мая 2019 года.

Minval.az