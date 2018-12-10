В школьном здании в губинском селе Амсаргышлаг произошел пожар.
Как сообщает Report, на место происшествия привлечены пожарные машины.
Пламя потушено. Причины возгорания выясняются.
В школьном здании в губинском селе Амсаргышлаг произошел пожар.
Как сообщает Report, на место происшествия привлечены пожарные машины.
Пламя потушено. Причины возгорания выясняются.
Дата: 2018/12/10 20:49
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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