На пограничном сторожевом судне Береговой охраны Госпогранслужбы, охраняющем госграницу в южном направлении Каспийского моря, на севере банки Карагедова на Сальянском рейде, на расстоянии 8,3 миль от берега заметили лодку с двумя рыбаками, которые размахивали веслами, пытаясь привлечь внимание экипажа судна.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, в результате спасательной операции, проведенной экипажем пограничного сторожевого судна, дрейфовавшая в море из-за технических неполадок моторная рыболовная лодка «Yamaha — 40» с бортовым номером «MA-10181» была взята на буксир, рыбаки спасены.

Было установлено, что спасенными являются жители Нефтчалинского района Рустамов Али Рафаил оглу 1970 г.р. и Джафаров Эльнур Эльдар оглу 1991 г.р.

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