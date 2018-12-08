На Астаринском таможенном посту Южного территориального таможенного управления был задержан прибывавший из Ирана гражданин Азербайджана, после устного допроса был проведен его личный досмотр, сообщает Государственный таможенный комитет.

Была признана необходимость в проведении медицинского обследования внутренних органов данного лица для обнаружения каких-либо веществ, скрытых от таможенного контроля. В этот момент подтвердились подозрения таможенников, так как гражданин признался, что прятал в носу наркотические средства. Во время проверки в его ноздре было обнаружено 1,15 грамма героина в упаковке.

По факту ведется расследование.

Minval.az