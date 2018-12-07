Бакинское транспортное агентство (БТА) назвало предварительную причину ДТП, случившегося в Бинагадинском районе Баку.

«Маршрутный автобус №119 с государственным регистрационным знаком «10-TG-174» попал в ДТП в направлении круга «20 Января» на трассе Баку-Сумгаит. На место происшествия сразу отправились сотрудники БТА», — говорится в заявлении главы пресс-службы агентства Маиса Агаева.

Агаев отметил, что в результате предварительного расследования и по словам очевидцев, авария произошла из-за того, что перед автобусом резко выехал легковой автомобиль. «Точная причина ДТП будет установлена после проведения расследования со стороны соответствующих структур», — сказал глава пресс-службы.

Minval.az