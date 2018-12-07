Два человека на борту плавсредства под номером SA-16129, терпящего бедствие в море в районе Бакинского завода глубоководных оснований имени Гейдара Алиева, 4 декабря обратились в отдел берегового контроля Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана с просьбой оказать им помощь, говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Отдел Береговой охраны отправил пограничному сторожевому кораблю координаты терпящего бедствие плавсредства.

В результате поисково-спасательных мероприятий, осуществленных пограничным сторожевым кораблем, в 13 милях от берега в море была обнаружена рыболовецкая лодка, на которой возникли технические неполадки. Два человека, находившиеся в лодке, были спасены и взяты на борт сторожевого корабля.

Военнослужащими Государственной пограничной службы были спасены жители Баку Николай Гугушев и Агасеф Ибрагимов.

Minval.az