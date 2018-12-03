В Баку произошла дорожная авария, унесшая жизни 4 людей.

Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован на 14-м километре трассы Гала-Пираллахы.

Автомобиль марки Chevrolet с государственным номерным знаком 90 RR 974, управляемый Намиком Зульфугаровым, столкнулся с автомобилем марки «Камаз» с государственным номером 27 BM 301, управляемым Умидом Алхасовым. В результате аварии на месте происшествия скончались водитель и пассажиры легкового автомобиля — Джалилов Тарлан Закир оглу, Гараев Шахин Джанахмед оглу и Гараев Анар Гариб оглу. Другой пассажир Гарибов Эмин Гарибшах оглу был госпитализирован.

По факту в следственном отделе Пираллахинского районного управления полиции возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.

Minval.az