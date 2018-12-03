Объявлено расписание игр сборной Азербайджана по футболу в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Как передает Тренд, первый матч сборная Азербайджана проведет 21 марта в Хорватии, а завершит выступление 19 ноября в Словакии.

Календарь игр сборной Азербайджана в отборочной группе «E»:

21 марта. Хорватия — Азербайджан

8 июня. Азербайджан — Венгрия

11 июня. Азербайджан – Словакия

6 сентября. Уэльс — Азербайджан

9 сентября. Азербайджан — Хорватия

13 октября. Венгрия — Азербайджан

16 ноября. Азербайджан — Уэльс

19 ноября. Словакия — Азербайджан

Minval.az