Объявлено расписание игр сборной Азербайджана по футболу в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Как передает Тренд, первый матч сборная Азербайджана проведет 21 марта в Хорватии, а завершит выступление 19 ноября в Словакии.
Календарь игр сборной Азербайджана в отборочной группе «E»:
21 марта. Хорватия — Азербайджан
8 июня. Азербайджан — Венгрия
11 июня. Азербайджан – Словакия
6 сентября. Уэльс — Азербайджан
9 сентября. Азербайджан — Хорватия
13 октября. Венгрия — Азербайджан
16 ноября. Азербайджан — Уэльс
19 ноября. Словакия — Азербайджан