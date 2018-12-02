В Сальяне произошла дорожная авария, в результате которой пострадали 4 человека.

Как сообщает Report, в результате столкновения автомобилей “KİA” и “Mercedes” пострадали 4 человека.

Ранения получили: Джавадова Ханым Мамедгусейн гызы, 1961-го года рождения, Джавадлы Джумшуд Сиясят гызы, 1992-го года рождения, Исаев Эртогрул Вюгар оглы, 2018-го года рождения, Джавадова Малахет Боюккага гызы, 1972-го года рождения.

Пострадавшие были помещены в Сальянскую центральную районную больницу. По факту ведется расследование.

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