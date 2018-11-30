В Билясуварском районе задержаны браконьеры — гражданин Катара Хадлид Абдулла Ал-тани и гражданин Саудовской Аравии Алгхамади Али Джамиль. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов АР.

Арабских браконьеров выявили во время рейдов сотрудники Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий при Минэкологии. Экологи нашли у иностранцев несколько живых стрепетов, которые впоследствии были выпущены в природу.

Надо отметить, что стрепет принадлежит семейству дрофиных и занесен в «Красную книгу».

Туристов, решивших незаконно поохотиться в Азербайджане, оштрафовали на 5980 манатов.

Minval.az