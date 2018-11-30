Волк, напавший на семерых жителей Астаринского района, убит. Об этом сообщил глава Азербайджанского представительства Всемирного фонда дикой природы Эльшад Аскеров.

Напомним, что 29 ноября в Астаринском районе волк напал на семерых жителей сел Шюви, Секяшан и Зенгюляш. Среди пострадавших — трое несовершеннолетних. Последним из жертв волка оказался житель села Зенгюляш Тофиг Аскеров, 1978 года рождения, которому удалось убить хищника.

Глава Азербайджанского представительства Всемирного фонда дикой природы уточнил, что все три села в страхе держал всего один зверь.

Аскеров не исключил, что волк страдал бешенством, так как при нормальных условиях эти хищники обычно не нападают на людей.

«Возможно, животное страдало бешенством или другими заболеваниями. Обычно волки остерегаются человека. У них органы осязания и обоняния развиты очень хорошо, и, заметив издалека человека, они убегают, не дожидаясь его приближения», — сказал он (цитата по «Спутнику»).

Эксперт уверяет, что человек не входит в «меню» ни одного животного на Земле. Волки питаются в основном оленями, а если нет пищи, не брезгуют и грызунами. И очень редко нападают на людей. Однако зараженные бешенством волки теряют осторожность и в таком случае у человека практически нет шансов вырваться из пасти бешеного волка целым и невредимым.

«Если у человека хватает сил одолеть его, то он сможет вырваться из пасти, однако обычно шансов очень мало», — утверждает Аскеров.

Он посоветовал гражданам, которые часто бывают на дикой природе, всегда иметь при себе пиротехнику, чтобы вовремя спугнуть животных.

Minval.az