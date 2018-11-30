Президент России Владимир Путин поручил принять меры для того, чтобы пресечь факты хищения нефти и газа в Дагестане.

Об этом говорится в документе, опубликованном пресс-службой Кремля.

«Принять незамедлительные меры по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и нефтепродуктов, несанкционированного подключения к распределительным сетям, незаконного оборота нефтепродуктов и противоправного использования товарных знаков на территории Республики Дагестан», — отмечается в сообщении.

Такие поручения возложены на правительство и Генпрокуратуру России.

В августе kp.ru сообщало, что дело о попытке кражи нефти по 125-метровому лазу в Ангарске передали в суд. Деятельность обвиняемых была пресечена в феврале 2018 года, когда во время ремонтных работ обнаружили трубу, ведущую к Ангарскому нефтехимическому предприятию.

Minval.az