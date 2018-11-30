Милли меджлис Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял в первом чтении изменения в Избирательный Кодекс, касающиеся сроков проведения президентских выборов, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

За принятие поправок проголосовали 97 депутатов.

«Данные изменения вносятся в избирательное законодательство с целью обеспечить проведение очередных выборов президента Азербайджана спустя 7 лет после предыдущих выборов», — сказал на заседании член парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Азай Гулиев.

По его словам, согласно внесенным в Избирательный кодекс на основе состоявшегося в сентябре 2016 года референдума, президент в Азербайджане избирается на 7-летний срок.

«Согласно положениям избирательного законодательства президентские выборы проводятся в Азербайджане в третью среду октября, но так как в апреле 2018 года состоялись внеочередные выборы, то при очередных выборах в октябре пройдет 7 лет и 6 месяцев с момента избрания действующего главы государства», — сказал он.

А.Гулиев подчеркнул, что изменения в статью 178.1 Избирательного кодекса преследуют целью устранить существующее несоответствие в виде «дополнительных» шести месяцев.

Согласно предлагаемым поправкам, дата очередных президентских выборов в Азербайджане назначается на вторую среду месяца, в котором 7 лет назад состоялись предыдущие выборы президента страны (за исключением внеочередных выборов).

Согласно действующему избирательному законодательству, датой проведения выборов президента считается третья среда октября в год истечения президентских полномочий действующего главы государства, определяемых Конституцией Азербайджана.

Как сообщалось ранее, очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года. Однако, в феврале 2018 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжении о проведении 11 апреля внеочередных выборов главы государства. Победу на внеочередных выборах одержал И.Алиев, получивший 86,02% голосов избирателей.

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