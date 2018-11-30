Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения о том, что его компания хотела подарить российскому лидеру Владимиру Путину пентхаус за 50 миллионов долларов. Об этом он написал в Twitter.

«Подумывал о строительстве где-нибудь в России. Вложил в это ноль денег, дал ноль гарантий и не занимался проектом. Охота на ведьм!» — отметил он. По словам американского лидера, он, будучи успешным предпринимателем, решил баллотироваться в президенты и продолжал вести свой «очень легальный бизнес» во время президентской кампании.

Ранее сообщалось, что компания Трампа The Trump Organization намеревалась подарить Путину пентхаус в башне «Трамп-Тауэр», которую хотели построить в Москве.

Minval.az