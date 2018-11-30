Французского лидера Эммануэля Макрона, который вместе с супругой прибыл в Аргентину на саммит G20, не встретили из-за недоразумения у трапа самолёта.

Как передаёт RT, президент Франции прибыл в Аргентину, где его должна была встретить вице-президент страны Габриэла Микетти, однако этого не случилось.

«Всё было распланировано по минутам и согласовано с сотрудниками протокола Франции, пока они не сказали нам «сейчас». Когда они дали нам указание, мы поняли, что президент (Макрон. — RT) уже садится в автомобиль», — рассказала Микетти.

На опубликованной записи видно, как Макрон, выйдя из самолёта, спустившись по трапу и не обнаружив официальных лиц делегации, которые должны были его встречать, пожимает руку сотруднику аэропорта в жёлтом жилете. СМИ обратили на это внимание, поскольку во Франции проходят акции движения «жёлтых жилетов».

Minval.az