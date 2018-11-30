В интервью русскому бюро ВВС Саломе Зурабишвили говорит о вопросе гражданства Михаила Саакашвили. На вопрос журналиста, даст ли она гражданство третьему президенту Грузии, Зурабишвили ответила: «Сомневаюсь, поскольку против него возбуждено уголовное дело».

По словам Зурабишвили, в связи с гражданством Саакашвили на переднем плане стоит вопрос правосудия.

«Его вчерашние (позавчерашнее — ред.) заявления, где он призывал полицию и войска занять конкретную сторону, проблемные. Он потерял связь с этой страной. Сегодня он является иностранцем, выступающим с призывами дестабилизации в стране. Этой стране действительно не нужна дестабилизация. Вчера (позавчера — ред.) избиратели проголосовали за стабильность, и европейское будущее Грузии. Это то, ради чего я нахожусь здесь»- говорит Саломе Зурабишвили.

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