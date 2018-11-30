Власти Украины запретили въезд на территорию страны мужчинам с гражданством России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Госпогранслужбы Украины Петра Цигикала.
Власти Украины запретили въезд на территорию страны мужчинам с гражданством России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Госпогранслужбы Украины Петра Цигикала.
Дата: 2018/11/30 11:39
Раздел: Новость
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