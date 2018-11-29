В селе Шюви Астаринского района волки напали на школьников и сопровождавших их взрослых. В результате пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Инцидент произошел в четверг, 29 ноября, около восьми часов утра.

Волк напал на местную жительницу — 25-летнюю Жалю Фирудинзаде, сопровождавшую в школу своего сына Рявана Абдуллаева, учащегося первого класса.

Несмотря на то, что матери удалось уберечь сына, отбиться от дикого животного сама женщина не смогла, получив рваные раны лица и рук.

Волк также покусал девятиклассника Рафика Бахшиева и пятиклассницу Лалу Ашрафову.

Еще одно нападение волка было зафиксировано в том же селе, в хозяйстве 43-летнего Малика Агаева. Хищник напал на мужчину, когда он зашел в хлев.

В селе Секяшан, расположенном неподалеку от села Шюви, волк покусал Гюльшан Шахмурадову, 1993 года рождения.

Между тем, согласно информации, предоставленной председателем муниципалитета села Шюви Маилом Мурадовым, волки нанесли немалый ущерб жителям соседнего села Зенгюляш. Там нападению хищников подверглись Тофиг Аскеров, 1978 года рождения, и Шанлин Раджабов, 2009 года рождения.

Согласно данным министерства здравоохранения, все пострадавшие были госпитализированы, им прочистили раны и сделали вакцины от бешенства. В настоящее время самочувствие раненых оценивается как стабильное.

Жителю села Зенгюляш Аскерову, обороняясь, удалось убить волка.

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